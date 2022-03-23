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وظائف شاغرة في مطعم كزا ميزا

23 مارس 2022 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن مطعم وكافيه كزا ميزا يعلن فيه عن حاجته لموظفين  للإنضمام لـ عائلة المطعم. 

الوظائف المطلوبة 

1-  صنايعي شاورما 

2-   صنايعي بيتزا ومعجنات  

3-  بارمان  ( مشاريب - حلويات )

4-  جرسون ( مضيف )

5-   محاسب ( كاشير )

 6- موظف  نظافة 

7- علاقات عامة.

شروط التسجيل 

1- حسن المظهر

2- لباقة في التعامل

3- التفرغ للعمل

4- خبرة لا تقل عن سنتين

طريقة التسجيل 

- للتقدم  للوظائف المذكورة أعلاه يمكنكم  التواصل عبر ارقامنا أسفل الإعلان او داخل المطعم.

- العنوان : مدينة غزة - الجندي المجهول - عمارة خضير - الطابق الاول .

- للتواصل : 0567555255 .. 0595555255

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