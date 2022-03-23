وظائف شاغرة في مطعم كزا ميزا

إعلان توظيف صادر عن مطعم وكافيه كزا ميزا يعلن فيه عن حاجته لموظفين للإنضمام لـ عائلة المطعم.
الوظائف المطلوبة
1- صنايعي شاورما
2- صنايعي بيتزا ومعجنات
3- بارمان ( مشاريب - حلويات )
4- جرسون ( مضيف )
5- محاسب ( كاشير )
6- موظف نظافة
7- علاقات عامة.
شروط التسجيل
1- حسن المظهر
2- لباقة في التعامل
3- التفرغ للعمل
4- خبرة لا تقل عن سنتين
طريقة التسجيل
- للتقدم للوظائف المذكورة أعلاه يمكنكم التواصل عبر ارقامنا أسفل الإعلان او داخل المطعم.
- العنوان : مدينة غزة - الجندي المجهول - عمارة خضير - الطابق الاول .
- للتواصل : 0567555255 .. 0595555255