وظائف شاغرة في مطعم كزا ميزا

إعلان توظيف صادر عن مطعم وكافيه كزا ميزا يعلن فيه عن حاجته لموظفين للإنضمام لـ عائلة المطعم.

الوظائف المطلوبة

1- صنايعي شاورما

2- صنايعي بيتزا ومعجنات

3- بارمان ( مشاريب - حلويات )

4- جرسون ( مضيف )

5- محاسب ( كاشير )

6- موظف نظافة

7- علاقات عامة.

شروط التسجيل

1- حسن المظهر

2- لباقة في التعامل

3- التفرغ للعمل

4- خبرة لا تقل عن سنتين

طريقة التسجيل

- للتقدم للوظائف المذكورة أعلاه يمكنكم التواصل عبر ارقامنا أسفل الإعلان او داخل المطعم.

- العنوان : مدينة غزة - الجندي المجهول - عمارة خضير - الطابق الاول .

- للتواصل : 0567555255 .. 0595555255