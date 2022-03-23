مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة جيتا فود

إعلان توظيف صادر عن شركة جيتا فود للتجارة والصناعة بغزة (وكلاء شركة يونجا التركية) تعلن فيه عن حاجتها إلي مندوب مبيعات .

شروط التسجيل

1- حاصل علي شهادة جامعية في اي تخصص ذو علاقة بالمبيعات

2- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال بيع المواد الغذائية

3- خبير في مواقع محلات السوبرماركت وعنواينهم

4- لباقة بالحديث والقدرة علي الاقناع

5- يمتلك مهارات عالية في البيع والتسويق والحسابات

6- يمتلك رخصة قيادة تجاري سارية المفعول

7- القدرة علي تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق

طريقة التسجيل

- علي من يرغب بالتقدم للوظيفة، يرجى ارسال السيرة الذاتية علي ايميل الشركة التالي :

[email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ 30/3/2022