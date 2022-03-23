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مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة جيتا فود

23 مارس 2022 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن شركة جيتا فود للتجارة والصناعة بغزة (وكلاء شركة يونجا التركية) تعلن فيه عن حاجتها إلي مندوب مبيعات .

شروط التسجيل 

1-  حاصل علي شهادة جامعية في اي تخصص ذو علاقة بالمبيعات

2-  خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال بيع المواد الغذائية

3-  خبير في مواقع محلات السوبرماركت وعنواينهم

4-  لباقة بالحديث والقدرة علي الاقناع

5-  يمتلك مهارات عالية في البيع والتسويق والحسابات

6-  يمتلك رخصة قيادة تجاري سارية المفعول

7-  القدرة علي تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق

طريقة التسجيل 

- علي من يرغب بالتقدم للوظيفة، يرجى ارسال السيرة الذاتية علي ايميل الشركة التالي :

[email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ 30/3/2022 

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