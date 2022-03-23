أبو بكر: الاحتلال يجري مفاوضات مع الأسرى للتراجع عن الإضراب

رام الله-غزة/ محمد حجازي:

وكشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، عن وجود مفاوضات مع الأسرى وإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، للتراجع عن الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام، أملاً أن تتكلل هذه المساعي بالنجاح قبل شهر رمضان المبارك.

وقال أبو بكر في تصريح لـ"فلسطين": "إن خيار الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي المقرر في 25 آذار/ مارس، الجاري، أصبح "قراراً نهائياً وحتمياً لدى الأسرى في كافة السجون".

وأعلنت الحركة الأسيرة، الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على إجراءات سجون الاحتلال الإسرائيلي، في 25 آذار/ مارس الجاري.

وشددت في بيانها على أن المعركة مستمرة، ولن تتوقف إلا بتحقيق مطالبهم العادلة التي كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية.

وأوضح أبو بكر أن أثار الإضراب المفتوح في كافة السجون، سيكون له تداعيات سلبية في الشارع الفلسطيني وعوائل الأسرى.

ونبه إلى ضرورة تراجع ادارة السجون عن جميع القرارات والاجراءات الجديدة التي اتخذتها بحق الأسرى، وإعادة الوضع على ما كان عليه مسبقاً.

وأكد أبو بكر أن خيار الإضراب المفتوح عن الطعام سيكون استراتيجي، لأنه جماعي ويشترك فيه كافة الأسرى من جميع الفصائل الفلسطينية.

ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية تسليط الضوء على معاناة الأسرى في السجون وفضح جرائم الاحتلال، والضغط من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والإفراج عن المرضى منهم.

وأشاد أبو بكر بالالتفاف الشعبي والجماهيري حول قضية الأسرى، داعياً لاستمرار الفعاليات والأنشطة، وتكثيف الجهود لمساندتهم وكشف معاناتهم اليومية في السجون.

ويأتي الإضراب في ظل تغول إدارة السجون فرض عقوبات جديدة على الأسرى، تمثلت بمنع الملاعق المعدنية، وأدوات الطبخ، ومنع دخول أصناف من الخضار والفواكه إضافة لعقوبات أخرى.

وكما يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة المحاكم منذ أكثر من 80 يوماً، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".