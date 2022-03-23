الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بغزة بعد وفاةٍ مؤثرة لطبيبة شابة

غزة/ نضال أبو مسامح:

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بغزة في إثر وفاة الطبيبة الشابة خلود المشهراوي، بعد وعكة صحية مفاجئة ألمت بها.

وتعرضت المشهراوي -خريجة طب الأسنان في جامعة الأزهر بغزة- لوعكة صحية في أثناء أدائها صلاة الفجر قبل أيام، ما أدى لتوقف قلبها وإنعاشه في المستشفى، لتُعلن وفاتها أمس.

وتعد حالة الطبيبة الشابة من حوادث الوفاة المؤثرة، فقد غرد الكاتب والداعية الفلسطيني جهاد حلس في حسابه تويتر: "خلود المشهراوي، فتاة من غزة، أنهت دراسة الطب بتفوق قبل أيام، وحفظت كتاب الله عن ظهر قلب، استيقظت لصلاة الفجر ثم أطالت السجود جدا، حتى أشفق عليها أهلها، فإذا بروحها قد صعدت إلى خالقها".

وأضاف: لقد كثر موت الفجأة في هذا الزمان بشكل مخيف ومرعب، والمحظوظ من استعد لذلك ومات على طاعة.

وكتب صابر قدوحة:" الطبيبة الحافظة لكتاب الله خلود المشهراوي في ذمة الله، توقف قلبها أثناء سجودها في صلاتها".

وقالت جيهان في حسابها على تويتر: "كل فترة يجي حدث يلخبط تفكيرنا ونضل ندوي ونراجع ونعيد شو عملنا وشو بستنى وكم ضايل، وفاة د. خلود المشهراوي صدمة لكل مين عرفها، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

وكتبت دعاء الأسطل في حسابها على تويتر: "ربنا يربط ع قلب أمها وأبوها لدكتورة خلود المشهراوي فعلا كل واحد منا عنده هموم بتكفيه، لكن لما بشوف مصائب الناس بتهون عليه مصيبته ربنا يرحمك ويغفر لك ي خلود أنتي وأخوي وجميع شباب المسلمين".

وغردت المصورة غدير كمال في حسابها تويتر "ابنة الحي والجارة الخلوقة وفاة الدكتورة والحافظة لكتاب الله خلود خالد المشهراوي من غزة بعد توقف قلبها في أثناء سجُودها في الصلاة، وهي أخت لشهيدَين"، مضيفة، "اللهُمّ أبدلها دارًا خيرًا من دارها وألهم أهلها وذويها ومُحبّيها الصّبر والسّلوان."

فيما كتب الصحفي في قناة الجزيرة تامر المسحال في حسابه فيس بوك " الطبيبة الحافظة لكتاب الله خلود المشهراوي في ذمة الله، المصاب جلل لكن لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمها وارزقها الجنان، وألهم أهلها الصبر والسلوان.

وغرد الكاتب الفلسطيني أبو ناصر الفلسطيني: "حسن الخاتمة.. وفاة الطبيبة الحافظة لكتاب الله خلود المشهراوي بعد توقف قلبها أثناء سجودها في صلاتها إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى المخرج الفلسطيني أشرف المشهراوي شقيقته خلود في منشور على "فيسبوك"، قائلًا: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا خلود لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع "تقبل الله أختي الحبيبة الصغرى وآخر عنقود أسرتنا د. خلود خالد المشهراوي في فسيح جناته، وصبر أبي وأمي على هذا المصاب وخاصة بعد فقدان أخي أحمد وأخي محمود واليوم أختي الجميلة خلود، رحمهم الله جميعا وصبر قلوبنا".

أما شقيقها الإعلامي حسن فكتب عبر "فيسبوك"، "أختي الحبيبة الصغرى الحافظة لكتاب الله الدكتورة خلود في ذمة الله، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت بعد توقف قلبها أثناء الصلاة وهي في السجود واستمر توقف قلبها لنصف ساعة بعد عودته بالصعقات الكهربائية لكن وهي بحالة غيبوبة ليتوفاها الله اليوم فجرًا، تقبلها الله وجعل الجنة مثواها".

وقال حسن صالح "رحم الله الدكتورة خلود المشهراوي اشهد لزوجها وعائلتها انهم من خيرة أهل هذا البلد ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، كُتب لها حسن الخاتمة وكتب عليهم الصبر على الفقد فيا رب تقبلها عندك في عليين وصبر أهلها على هذا المصاب الجلل".

وكتب الحساب الموسوم بـ" "Go: شقيقة شهيدين وحافظة للقرآن، وفاة الدكتورة خلود المشهراوي في غزة، بعد 4 أيام من إصابتها بحالة إغماء أثناء صلاة المغرب، حيث توفيت على إثرها فجرا.