فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مئات المستوطنين يطالبون باستقالة حكومة الاحتلال عقب عملية "بئر السبع"

أنباء عن اعتزام مانشستر يونايتد التعاقد مع المغربي ياسين بونو

"السيدة العجوز" يحسم مصير نجمه الأرجنتيني ديبالا

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

"تسلا" تفتتح أول مصنع أوروبي لها في ألمانيا

"محرران" يرويان شهادتهما عن رفيقهما في الأسر الشهيد أبو القيعان.. ماذا قالا؟

"بينيت" يتعهد بتشديد القبضة الأمنية بعد عملية بئر السبع

فصائل تبارك عملية بئر السبع وتعدها ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال

الأمم المتحدة: انخفاض منسوب دجلة والفرات بنسبة 73 بالمئة

مرشح للرئاسة في فرنسا يتعهد بإنشاء "وزارة لتهجير المهاجرين"

إعلان تيك توك داخلي

مئات المستوطنين يطالبون باستقالة حكومة الاحتلال عقب عملية "بئر السبع"

22 مارس 2022 . الساعة 22:17 بتوقيت القدس
...

تظاهر مئات المستوطنين، مساء اليوم الثلاثاء في مكان عملية الطعن ببئر السبع في الداخل المحتل، وطالبوا باستقالة حكومة الاحتلال.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، نفذ الأسير المحرر محمد أبو القيعان (34 عاماً) من بلدة "حورة" بالنقب المحتل، عملية طعن ودهس مزدوجة ببئر السبع، أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 2 آخرين، واستشهد المنفذ متأثراً بجراحه إثر إطلاق النار عليه.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن "منفذ عملية بئر السبع كان تحت مراقبة الشاباك بعد الإفراج عنه من السجون، لكنه نجح في تنفيذ العملية".

WhatsApp Image 2022-03-22 at 10.07.38 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-03-22 at 10.07.42 PM.jpeg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الاحتلال #المستوطنين #عملية بئر السبع

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة