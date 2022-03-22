مئات المستوطنين يطالبون باستقالة حكومة الاحتلال عقب عملية "بئر السبع"

تظاهر مئات المستوطنين، مساء اليوم الثلاثاء في مكان عملية الطعن ببئر السبع في الداخل المحتل، وطالبوا باستقالة حكومة الاحتلال.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، نفذ الأسير المحرر محمد أبو القيعان (34 عاماً) من بلدة "حورة" بالنقب المحتل، عملية طعن ودهس مزدوجة ببئر السبع، أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 2 آخرين، واستشهد المنفذ متأثراً بجراحه إثر إطلاق النار عليه.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن "منفذ عملية بئر السبع كان تحت مراقبة الشاباك بعد الإفراج عنه من السجون، لكنه نجح في تنفيذ العملية".







المصدر / فلسطين أون لاين