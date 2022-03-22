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"السيدة العجوز" يحسم مصير نجمه الأرجنتيني ديبالا

22 مارس 2022 . الساعة 21:59 بتوقيت القدس
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ذكرت مصادر صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي حسم قراره بشأن تجديد عقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، والذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

ونقلت المصادر ذاتها عن المدير الإداري في يوفنتوس ماوريتسيو أريفابيني قوله إنه "بوصول (الصربي دوسان) فلاهوفيتش (في كانون الثاني/يناير) لم يعد دوره مركزيا. كان من الأفضل اتخاذ قرار بعدم تجديد عقده".

وكان ديبالا (28 عاما) قد انضم إلى يوفنتوس في العام 2015، وعين نائبا لقائد الفريق مع بداية الموسم الحالي، لكن غياباته العدة بسبب الإصابة أثرت على أدائه في تشكيلة "السيدة العجوز".

يذكر أن النجم الأرجنتيني كان تلقى موافقة شفهية من إدارة الـ"بيانكونيري" على تجديد عقده حتى صيف 2026 براتب سنوي قدر بعشرة ملايين يورو قبل أن تعود إدارة اليوفي وتتراجع عن عرضها وهو ما لم يستسغه اللاعب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عدة أندية أوروبية تراقب عن كثب وضعية ديبالا من بينها انتر الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#يوفنتوس

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