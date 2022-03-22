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"تسلا" تفتتح أول مصنع أوروبي لها في ألمانيا

22 مارس 2022 . الساعة 20:56 بتوقيت القدس
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افتتحت شركة تسلا مصنعاً ضخماً للسيارات الكهربائية قرب برلين اليوم الثلاثاء، بعد عامين من الإجراءات الإدارية والتأخيرات.

وغرّد رئيس الشركة إيلون ماسك بعد الافتتاح الذي شهد تسليم أول 30 سيارة كهربائية بالألمانية: "دانكي دويتشلاند!" التي تعني "شكرا ألمانيا".

وأدى الملياردير الأمريكي رقصة صغيرة في أثناء عمليات التسليم، معيداً إحياء ذكريات الرقصة المحرجة التي أداها خلال حفلة افتتاح في شنغهاي عام 2020 انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت.

ويأتي افتتاح المصنع بعد عملية شاقة للحصول على الموافقة وأعمال إنشاء استمرت عامين واجهت "تسلا" خلالهما عقبات إدارية وقانونية، بما فيها شكاوى من السكان المحليين حول التأثير البيئي للمنشأة.

وبعدما بدأت البناء على مسؤوليتها الخاصة، فازت "تسلا" أخيراً بالموافقة الرسمية من السلطات الإقليمية لبدء الإنتاج في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويُعَدّ هذا المصنع الضخم في غرونهايده بولاية براندنبورغ في شرق ألمانيا، أول موقع إنتاج لشركة تسلا في أوروبا، ويأمل المسؤولون أن يساعد المنطقة على وضع نفسها كمركز لإنتاج السيارات الكهربائية.

ويأتي تركيز "تسلا" على أوروبا فيما تعاني القارة العجوز أزمة جراء تكاليف الطاقة الباهظة التي أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين، مما دفع بعض السائقين إلى الأخذ في الاعتبار البدائل الكهربائية.

لكن الشركة الأمريكية لم تَسلَم من أزمة نقص الموادّ الأولية واضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة جزئياً بالحرب الروسية-الأوكرانية.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك الذي حضر الافتتاح الثلاثاء إلى جانب المستشار أولاف شولتس، إنه "يوم مميز في عملية التحول في مجال التنقل في ألمانيا".

وفي إشارة إلى الجهود المبذولة لتقليص الاعتماد على موارد النفط الروسية، قال هابيك إن السيارات الكهربائية قدّمت ألمانيا "خطوة جديدة بعيداً عن واردات النفط".

المصدر / وكالات
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