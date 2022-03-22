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"القانوع": عملية بئر السبع تؤكد صوابية منهج الشهيد أحمد ياسين

22 مارس 2022 . الساعة 17:56 بتوقيت القدس
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منفذ عملية الطعن محمد أبو القيعان

وجّه الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، مساء اليوم الثلاثاء، التحية لمنفذ عملية بئر السبع، التي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وقال القانوع في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه " :توافق هذه العملية مع ذكرى استشهاد الشيخ المؤسس أحمد ياسين، لتؤكد صوابية وديمومة المنهج الذي أسسه الشيخ".

وأضاف أن "حالة المقاومة تؤكد ديمومة شعبنا الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد شعبنا".

وشدد القانوع، على أن جرائم الاحتلال لا تقابل إلا بالعمليات البطولية والطعن والدهس وإطلاق النار، على حد تعبيره.

وتابع: "معركتنا ماضية ضد الاحتلال الصهيوني، ولن تتوقف حالة الاشتباك الدائمة".

وقتل 4 مستوطنين، وأصيب اثنان آخران، أحدهما في حالة خطرة، مساء اليوم الثلاثاء، جراء عمليتي دهس وطعن نفذها فلسطيني في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة، أصيب بجروح خطرة، فيما تحدثت مصادر عبرية عن استشهاده.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #عملية طعن #بئر السبع #أحمد ياسين

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