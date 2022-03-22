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واستشهاد المنفذ

بالفيديو مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية دهس وطعن ببئر السبع

22 مارس 2022 . الساعة 17:10 بتوقيت القدس
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صورة من مكان تنفيذ عملية الطعن

لقي 4 مستوطنين إسرائيليين، مساء اليوم الثلاثاء، مصرعهم، وأصيب آخرون بجراح بعضهم في حال الخطر بعملية طعن ودهس نفذها فلسطيني في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة.

وأطلق مستوطن النار على منفذ العملية مما أدى الى استشهاده.

وأفادت مصادر فلسطينية من الداخل المحتل أن منفذ العملية هو الأسير المحرر محمد غالب أبو القيعان من سكان بلدة حورة في النقب المحتل.

وقالت منظمة "زاكا" العبرية"، إن حصيلة الطعن أربعة قتلى (50 عاما) و(65 عاما) و(50 عاما) و(40 عاما).

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن جهاز "الشاباك" (المخابرات) يشارك في التحقيقات حول عملية الطعن في بئر السبع؛ فيما أن هناك انتشارا مكثفا لجنود الاحتلال في المدينة.

فيديو للحظة إطلاق النار على منفذ عملية الطعن والدهس

يتبع...

المصدر / فلسطين أون لاين
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#عملية طعن #بئر السبع

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