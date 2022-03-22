"التشريعي" يستنكر تنصيب "ديختر" نائبًا لرئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان الدولي

استنكر المجلس التشريعي تنصيب عضو "الكنيست" الإسرائيلي آفي ديختر، نائبًا لرئيس لجنة "مكافحة الإرهاب" في الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال المجلس التشريعي في بيان صحفي: "إن انتخاب مجرم الحرب ديختر يعد انحيازًا مستغربًا للاحتلال وانسياقًا غير مبرر مع جرائمه ضد الحقوق الفلسطينية، ويشكل مخالفة صارخة للقوانين الدولية، وتعارضًا مع إرادة الشعوب التي تنتظر محاكمة قادة الاحتلال وليس تنصيبهم في المحافل الدولية المهمة كالبرلمان الدولي".

وأشار المجلس إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقترف الإرهاب الدولي بحق الشعب الفلسطيني ويمارس العنصرية المقيتة كما وثقت ذلك المنظمات الحقوقية الدولية.

واستهجن اختيار ديختر نائبا لرئيس لجنة مكافحة الارهاب في البرلمان الدولي، رغم سجله الحافل بالإرهاب، حيث عمل سابقًا رئيسًا لجهاز الشاباك، وأحد كبار ضباط جيش الاحتلال، وكان مسؤولًا عن سلسلة عمليات اغتيال وقتل ممنهج بحق أبناء الشعب الفلسطيني

وأكد المجلس أن ذلك من شأنه تشجيع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني مستغلا موقعه الجديد للتستر على جرائمه.

ودعا المجلس البرلمانات العربية والإسلامية والصديقة حول العالم للعمل على التراجع عن هذه الخطوة الخطيرة وعزل الاحتلال وملاحقته دوليًا.

المصدر / فلسطين أون لاين