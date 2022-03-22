بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء الموافق 23 مارس.

وقالت الهيئة: الحافلات السابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/14) اضغط هنا.

كما ونوهت إلى أن الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/12) أسماء من فيها اضغط هنا.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، إلى جانب ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مشددة على أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وكذلك إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وأشارت إلى أن التسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:

https://eservice.moi.gov.ps/

المصدر / فلسطين أون لاين