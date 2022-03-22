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54 إصابة بمواجهات مع الاحتلال شمالي مدينة القدس

22 مارس 2022 . الساعة 15:30 بتوقيت القدس
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أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر في القدس أنها تعاملت مع 54 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في محيط مخيم قلنديا.

وأوضحت الجمعية أنها نقلت ٧ شبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط للعلاج في المستشفى، فيما تعاملت مع الإصابات الأخرى ميدانيًا.

واقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيم قلنديا برفقة الجرافات صباح اليوم، وشرعت بمصادرة مركبتين خلال وجودها على الحاجز.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية بكثافة صوب الشبان خلال المواجهات، كما أغلقت حاجز قلنديا أمام حركة المركبات تزامنًا مع المواجهات، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #مخيم قلنديا #مواجهات

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