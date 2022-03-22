وفاة معتمرة من خان يونس بالمدينة المنورة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة اليوم الثلاثاء، عن وفاة المعتمرة صبحيه مصطفى محمد السقا (75عاما) من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي خرجت أمس مع الفوج الثاني للمعتمرين.

وقدمت وزارة الأوقاف واجب العزاء لذوي الفقيدة، سائلة المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، مشيرًة إلى أنه سيتم إنهاء كافة الاجراءات الخاصة بعملية دفنها في المدينة المنورة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إنهاء الإجراءات الخاصة بعملية دفنها في المدينة المنورة.

وفي 15 مارس/ آذار الجاري، أعلنت الأوقاف عن وفاة المعتمرة هالة كامل الفرا – العقاد - (48عاما) من سكان خان يونس بعد وصولها القاهرة في طريقها إلى السعودية.

المصدر / فلسطين أون لاين