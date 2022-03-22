مباحثُ التموين تُصادرُ وتضبطُ أجهزة تعبئة غازٍ مُخالفةً ومفرقعات

أعلنت دائرةُ مباحثِ التموين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنها صادرت7 أجهزة تعبئة غاز مُخالفةً وضبطت مُفرقعات نارية، وذلك خلال جوالاتها المُتواصلة في كافّة محافظات قطاع غزة.

وأكدت في بيانٍ صحفيٍّ مُقتضب، أنّ جولاتها تهدف إلى ضبط حالة الاحتكار والغلاء وارتفاع الأسعار من قِبل بعض التجار، دون التأثير على مُهمّاتها المُعتادة التي تتمثّل في مُتابعة البضائع الفاسدة والمُنتهية الصّلاحية ومُتابعة الظواهر الخطيرة التي تُشكّل خطرًا على حياةِ المواطنين كظاهرة نُقاط الغاز العشوائية والمُفرقعات.

وفي هذا السياق، ضبطت وصادرت مباحث التموين في مهامها الاعتيادية خلال جولات ميدانية ليليّة برفقة الدفاع المدني 7 أجهزة تعبئة غاز مُخالفة في مُحافظة غزة والشمال.

وبيّنت مباحث التموين أنّ عملية الضبط تمّت بناءً على معلومات بوجود عدد من النقاط العشوائية لتعبئة الغاز وسط الأحياء السكنية تُشكّل خطرًا علي سلامة وأمن المواطنين حيث تمّ تسليم جميع الأجهزة حسب الأصول لجهاز الدفاع المدني لاستكمال الإجراءات القانونية.

من جهة ثانية، ضبطت مباحث التموين خلال جولة على أماكن بيع الألعاب النارية وتوزيعها في محافظة خانيونس217 مُثلث مُفرقعات طرف كلٍّ من / ع ب/ ا ب.

بدوره، أكّد مدير دائرة مباحث التموين أحمد أبو جحجوج، أنّ العملَ جاري على قدمٍ وساقٍ في مُتابعة بعض المُستغلّين والمُحتكرين، مُحذّرًا من أنه سيتمّ الضرب بقوةٍ على من يقوم برفع الأسعار ومُخالفة القانون والنظام العام.

ونوّه جحجوح إلى أنّ مباحث التموين كما أنها لن تسمح بالاستغلال والاحتكار فإنها أيضًا لن تتهاونَ مع الظواهر الخطيرة كنقاطِ الغاز العشوائية والمُفرقعات لا سيّما ونحن مُقبلون على شهر رمضان الكريم.

والجدير بالذكر أنّ مباحث التموين ضبطت مساء يوم الجمعة الماضي، من خلال عملية استدراج تمّ خلالها ضبط 850 قطعة مُفرقعات، بمدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين