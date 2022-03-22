تطبيق لقياس مخاطر التعرض لنوبات قلبية

طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تطبيقا إلكترونيا يعمل على الهواتف المحمولة يمكنه قياس مخاطر تعرض الشخص لنوبات قلبية بناء على صفاته الوراثية.

وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "ديجيتال ميديسن" المتخصصة في مجال التطبيقات الرقمية في عالم الطب، استطاع الفريق البحثي من معهد سريكبس للأبحاث في الولايات المتحدة ابتكار تطبيق إلكتروني يحمل اسم "ماي جين رانك"، ويستطيع هذا التطبيق إعطاء تقييم لاحتمالات تعرض شخص ما لنوبة قلبية بعد تغذيته بمعلومات جينية عن هذا الشخص.

ويرى فريق الدراسة أن قياس مخاطر التعرض لنوبة قلبية وإبلاغها للشخص المعني عبر تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول يعتبر من الوسائل الفعالة لتنبيه الأشخاص المهددين بالخطر من أجل طلب الرعاية الصحية والحد من احتمالات تعرضهم لمخاطر تهدد حياتهم.

ونقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في العلوم عن إيفان ميوز طبيب أمراض القلب في معهد سريكبس قوله: "لقد أصبحت لدينا الفرصة لإدخال علوم الهندسة الوراثية في الكشف عن أمراض القلب والأوعية الدموية، ومساعدة المرضى على فهم المخاطر التي تتهددهم وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياتهم".

ويستطيع التطبيق الإلكتروني المجاني الذي يعمل على هواتف أيفون وأندرويد أن يستدعي البيانات الجينية الخاصة بالمستخدم بعد أن يجري سلسلة اختبارات في شركة "23 أند مي" المتخصصة في مجال اختبارات الهندسة الوراثية.

المصدر / وكالات