العشي: "الوفاء للمسنين" سيوسع قريبًا برامجه لخدمة كبار السن

قال مدير مركز الوفاء لرعاية المسنين، بسمان العشي، "إن المركز يستعد لتوسيع برامجه من أجل خدمة كبار السن في مجالات جديدة بما يعود بالنفع عليهم".

وأكد العشي خلال استضافته عبر أثير إذاعة (الرأي) المحلية، أن ذلك التوسع مرتبط بانتقال مستشفى الوفاء من مقرها المؤقت إلى مقرها الجديد وسط مدينة غزة "أبو خضرة".

واستعرض خلال حديثه نشأة جمعية الوفاء الخيرية، وبرنامجيها والخدمات التي تقدمها والفئات المجتمعية المستهدفة وما آلت إليه أوضاع الجمعية ومشاريعها المستقبلية.

وتابع العشي: "إن جمعية الوفاء رعت منذ تأسيسها كبار السن الذين لم يكن لهم مأوى سوى الشارع، وأسست برنامجها الآخر "مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي"، بناءً على الوضع الفلسطيني وقتها والذي كان بحاجة لوجود مستشفى للتأهيل الطبي".

وعدد النجاحات التي حققها مركز الوفاء لرعاية المسنين والتي ما زال يحافظ عليها من حيث تقديم أفضل رعاية لكبار السن ومدى الحياة.

وفي الختام، أشار العشي إلى الأنشطة النفسية والاجتماعية المختلفة التي يقوم بها المركز من أجل رعاية المسنين المقيمين بداخله.

المصدر / فلسطين أون لاين