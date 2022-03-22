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مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية شمال غرب نابلس

22 مارس 2022 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، منطقة المسعودية الأثرية شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال الناشط بمقاومة الاستيطان وأحد سكان المنطقة الأثرية ذياب حجي، إن مستوطنين برفقة جيش الاحتلال، اقتحموا المنطقة الأثرية، وأجروا عملية تصوير وأخذ قياسات لمحطة القطار.

وأشار حجي في تصريح نشرته وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة، إلى أن 15 عائلة تسكن منطقة المسعودية تعاني باستمرار من اقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم، وأن تلك الاقتحامات تهدف للسيطرة على المنطقة التي تحوي آثارا لسكة حديد الحجاز التي أنشئت أيام الحكم العثماني في فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحامات #قوات الاحتلال #مستوطنون

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