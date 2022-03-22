مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم والقدس

اندلعت، اليوم الثلاثاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع شرق بيت لحم بالضفة الغربية، ومخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لبلدة تقوع، بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

كذلك اندلعت مواجهات في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الشارعين الرئيسيين للمخيم والبلدة، واغلاق مدخليهما.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عددا من قناصة قوات الاحتلال اعتلت أسطح منازل المواطنين في المخيم، وسط مواجهات تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين