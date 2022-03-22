"الجهاد الإسلامي": تشكيل (عصابة بارئيل) تصعيد خطير ينم عن نوايا إجرامية

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية طارق عز الدين، اليوم الثلاثاء، "إنّ تشكيل عصابة وحدة بارئيل، الإجرامية على يد المجرم إيتماربن غفير يعد تصعيدًا خطيرًا ينم عن نوايا خطيرة وإجرامية يخطط لها المستوطنون في النقب المحتل".

وأضاف في بيان صحفي معلقاً فيه على تشكيل عصابة ( بارائيل) على يد المتطرف إيتمار بن غفير: "إنّ المتطرف بن غفير قام بتشكيل عصابات إجرامية مسلحة تتكون من قطعان المستوطنين يرتدون قبعات الشرطة الخاصة الصهيونية، لملاحقة الفلسطينيين في منطقة النقب والاعتداء عليهم وإرهابهم، لثنيهم عن الدفاع عن حقهم ووجودهم على أرض النقب المحتل".

وتابع: "لقد أوغل المستوطنون في إرهابهم وإجرامهم بحق شعبنا وضد كل ما هو فلسطيني، بغطاء ودعم من حكومة وجيش الاحتلال، وقد ارتفعت وتيرة إرهاب واعتداءات قطعان المستوطنين في القدس والضفة المحتلتين، ما ينذر بتصعيد خطير وممنهج من قبل حكومة الاحتلال".

ودعا عز الدين، أبناء شعبنا في كل مكان، لضرورة الوحدة ورص الصفوف وتشكيل لجان شعبية، للتصدي لهذه الاعتداءات المستمرة، وحماية ممتلكات ومقدرات أهلنا من عبث العصابات الإجرامية.

واستطرد: "كل هذه الاعتداءات والإرهاب المنظم من قبل الاحتلال وقطعان الإجرام الصهيونية، لن يغير من الواقع شيئا، ولن يثنينا عن أداء واجبنا في مقاومة الاحتلال ورد العدوان، وسيبقى أبناء شعبنا ومقاومتنا، شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين