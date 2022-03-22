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5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

22 مارس 2022 . الساعة 11:34 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قال مكتب إعلام الأسرى، إن خمسة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي دخلوا اليوم أعواماً جديدة في الأسر.

وذكرت أن الأسير إبراهيم عبد الرزاق بيادسة (62 عامًا)، من سكان باقة الغربية في الداخل المحتل، دخل عامه 37 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/03/1986م، وهو محكوم بالسجن 45 عامًا.

كذلك الأسير ميسرة محمود محمد عفانة (34 عامًا)، من سكان محافظة قلقيلية، دخل عامه الخامس والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/03/2018م.

والأسير إبراهيم عاصم زيد (33 عامًا)، من سكان محافظة قلقيلية، يدخل عامه الخامس والأخير في سجون الاحتلال. وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/03/2018م.

والأسير عماد محمد عبد الله براغثة (36 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه الحادي عشر، على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/03/2012م، وهو محكوم بالسجن 14 عامًا.

والأسير عيسى خليل محمد نواجعة (43 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/03/2007م، وهو محكوم بالسجن 21 عامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #الضفة الغربية #اسرى فلسطينيون

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