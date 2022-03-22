مستوطنون يعطبون إطارات أكثر من 20 مركبة بالضفة

أعطب مستوطنون متطرفون، فجر اليوم الثلاثاء، إطارات أكثر من 20 مركبة في المنطقة الصناعية بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية: إن "عدداً من مستوطني (بسجوت) الواقعة على جبل الطويل، اقتحموا المنطقة الصناعية، وأعطبوا إطارات المركبات، قبل أن ينسحبوا من المكان.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صاقدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين