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المرور بغزة: حالة وفاة و9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

22 مارس 2022 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، أن 9 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت شرطة المرور في تصريح مقتضب أن الحوادث التي سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلفت حالة وفاة واحدة لطفل دهساً بمحافظة خانيونس، و6 إصابات اثنين منها متوسطة و4 إصابات طفيفة.

ونبهت المرور، أمس، أن الطفل أحمد باسم أبو مسلم (4 سنوات) من خانيونس توفي متأثراً بجراحه جراء دهسه من قبل مركبة بقيادة السائق (م، ا) 36 عاماً في منطقة شارع القساطنة بمخيم خانيونس، حيث تم نقله للمستشفى بجروح خطيرة توفي على إثرها.

ولفتت الإحصائية أن الحوادث المذكورة خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 11 مركبات، ومكونات الطريق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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