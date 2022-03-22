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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

22 مارس 2022 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، فيما تولى عناصر من قوات الاحتلال حمايتهم.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال منعت المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للأقصى، التي يؤدي فيها المستوطنون طقوسهم العنصرية.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #تهويد القدس

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