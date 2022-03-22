غزة.. حالتا وفاة و61 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجل حالتي وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 220 حالة، وذلك بعد إجراء 503 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي للحالة الوبائية حول فيروس "كورونا" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 249012 إصابة، والحالات النشطة 1242 حالة، والمتعافين 245794 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1976 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 12 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 7 حالة.

وبينت الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:675771 شخصاً.

المصدر / فلسطين أون لاين