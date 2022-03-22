دفعة جديدة من معتمري غزة تغادر عبر معبر رفح

بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من الفوج الثاني لمعتمري قطاع غزة بالمغادرة باتجاه الأراضي الحجازية عبر معبر رفح البري، وعددهم 290 معتمراً.

ومنذ سـاعات الصباح الأولى، عملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

يذكر أن مغادرة الفوج الثاني، البالغ عدده 580 معتمراً غادر على دفعتين، أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة في اليومين على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

بدورها، أوضحت هيئة المعابر، أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليومين.

جدير بالذكر، أن الفوج الأول من المعتمرين كان قد غادر القطاع على دفعتين يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدده 596 معتمراً.

المصدر / فلسطين أون لاين