الأسرى الإداريون يُقاطعون (محاكم) الاحتلال لليوم 81 على التوالي

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، مقاطعة (محاكم) الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 81 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".

وتأتي هذه الخطوة، وسط دعوات لأبناء شعبنا ومؤسساتنا الوطنية وفصائلنا والقوى الحية بضرورة تصعيد المسيرات والاعتصامات والفعاليات الشعبية ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبيًا ورسميًا وقانونيًا.

وكان الأسرى الإداريون أعلنوا مطلع العام الجاري، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

المصدر / فلسطين أون لاين