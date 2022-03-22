السباخي يقود شباب رفح لتعادل مثير أمام شباب الخليل

غزة/ وائل الحلبي:

فرض شباب رفح التعادل الإيجابي على شقيقه شباب الخليل بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة القدس والكرامة والتي تقام بتنظيم مشترك بين الاتحادين الفلسطيني والأردني لكرة القدم، فيما تمكن جبل المكبر من تحقيق فوز ثمين على الرمثا ليضمن به التأهل لنصف نهائي البطولة.

شباب رفح حصل على نقطة ثمينة ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف الوحدات المتصدر برصيد ثلاثة نقاط، فيما حل شباب الخليل في المركز الثالث والأخير برصيد نقطة واحدة متأخراً عن شباب رفح بفارق الأهداف.

وحجزت فرق الوحدات والفيصلي الأردنيين وجبل المكبر مواقعها في نصف النهائي، فيما تبقى البطاقة الرابعة حائرة بين شباب رفح وشباب الخليل، حيث يملك شباب رفح مباراة أمام الوحدات يوم غداً الأربعاء ويحتاج فيها الفريق للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان الصعود أو الخسارة بنتيجة أقل من ثلاثة أهداف لمرافقة الوحدات لنصف النهائي.

شباب رفح دخل المباراة وكأنه صاحب خبرة كبيرة في اللعب تحت الأضواء الكاشفة، وبدا واضحاً تفوقه على شباب الخليل الذي ظهر بصورة متراجعة وسط مساحات في مناطق وسط الفريق الخليلي حال نجوم شباب رفح استغلالها في أكثر من مناسبة.

حاول شباب الخليل تهديد مرمى الزعيم من كرة تامر صيام التي جانبت القائم بقليل، إلا أن الرد كان أكثر خطورة لشباب رفح من تسديدة طارق أبو غنيمة الذي كاد أن يسجل هدفاً مبكراً لولا تغير مسار الكرة عن المرمى بقليل.

اكتسب لاعبو شباب رفح الثقة وواصلوا أفضليتهم في السيطرة على منطقة الوسط، وسدد جمعة الهمص كرة من خارج الصندوق تصدى لها الحارس رامي حمادة ببراعة، عاد حمادة للتألق بعدها ومنع هدف محقق من كرة سددها بسرعة اللاعب عبد الرحمن صالح من خارج الصندوق.

أصحاب الأرض حاولوا الاستفادة من خبرة نجومهم الدوليين وأرسل محمد يامين كرة قوية جاورت مرمى الحارس عبد الله شقفة، إلا أن شباب الخليل تمكن من التقدم بعدما انطلق تامر صيام بهجمة مرتدة وأرسل الكرة لزميله عدي خروب الذي استغل هفوة دفاعية وينجح في وضع الكرة بشباك شباب رفح (38).

لم يفلح شباب رفح في تدارك الموقف في الوقت المتبقي من الشوط الأول برغم محاولة طارق أبو غنيمة الذي واجه رقابة لصيقة من هيثم ذيب منعته من التحرك بالشكل المنتظر، لينتهي الشوط الأول بتقدم شباب الخليل بهدف دون رد للأزرق الرفحي.

بداية الشوط الثاني هدد عدي خروب مرمى شباب رفح بكرة قوية أبعدها الحارس شقفة إلى ركنية بصعوبة، وفرض بعدها شباب الخليل أفضليته في السيطرة على منطقة الوسط، قبل أن يستعين خالد كويك بالثنائي سعيد السباخي وناجي النحال بحثاً عن زيادة الفاعلية الهجومية للفريق.

عاد شباب رفح لفرض أفضليته في السيطرة على الكرة وبناء الهجمات مستعيناً بسلاح التسديد من خارج الصندوق مجدداً، وشكلت تحركات السباخي وأبو غنيمة ازعاج كبير لدفاعات العميد الخليلي.

وكرر الحميدي الخطر على مرمى شباب الخليل بتسديدة جاورت مرمى رامي حمادة، لكن الأخير وقف عاجزاً أمام براعة المخضرم سعيد السباخي الذي تمكن من تعديل النتيجة بتسجيله لهدف أكثر من رائع بعدما أطلق كرة صاروخية من ركلة ثابتة لتغير مسارها بشكل رائع وتعانق شباك شباب الخليل(75).

حاول شباب الخليل تسريع وتيرة الأداء لاستعادة التقدم في النتيجة لكن شباب رفح استخدم الضغط العالي في المقدمة لمنع خطر هجوم العميد الخليلي الذي حاول خلق فرص لكن دون خطورة حقيقية، بإستثناء تسديدة السباخي التي علت العارضة بقليل في هذه المرة.

وكاد شباب رفح أن يخطف نقاط المباراة في الوقت القاتل من تسديدة البديل محمد الشاعر التي جاورت المرمى، ليرد عليه موسى سليم بتسديدة صاروخية تصدى لها عبد الله شقفة ببراعة، ويطلق بعدها الحكم الدولي الأردني أسامة حسن صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بدوره ضمن جبل المكبر بطاقة الصعود لنصف النهائي بعد فوزه المثير على الرمثا الأردني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الشهيد فيصل الحسيني لحساب المجموعة الثانية.

المكبر نجح في تأكيد تأهله لنصف النهائي بهذا الفوز وحصوله على النقاط الثلاث، فيما ودع الرمثا المسابقة بعد الخسارة الثانية ليبقى رصيده خالياً من النقاط، فيما ينتظر المكبر مباراة ثانية أمام الفيصلي لتحديد متصدر المجموعة وصاحب المركز الثاني في ظل تساويهما بالنقاط حالياً مع تفوق الفيصلي بفارق الأهداف.

المكبر يدين بهذا الفوز للاعبه أمير كنعان صاحب هدف المباراة الوحيد الذي سجله في الدقيقة (63)، فيما أهدر زميله إسلام البطران فرصة تعزيز النتيجة من ركلة جزاء (69).