طواقم حكام مباريات اليوم في بطولة الدوري العام

غزة/ مؤمن الكحلوت:

كشفت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم النقاب، عن أسماء حكام مباريات اليوم في بطولة الدوري العام بدرجتيه الممتازة والثانية.

وعينت اللجنة خالد الشيخ خليل لإدارة مباراة الهلال واتحاد خانيونس في دوري الدرجة الممتازة، على ملعب فلسطين بمدينة غزة، على أن يُساعده على الخطوط محمد خطاب ومروان خطاب، وسامح القصاص رابعاً.

وكلفت اللجنة علاء أبو طه لإدارة مباراة الصلاح واتحاد دير البلح في دوري الدرجة الثانية، على ملعب الشهيد محمد الدرة، على أن يُساعده على الخطوط أحمد شبير، ومحمد درابيه، ويوسف قشطة رابعا.

وفي ذات الدرجة، سيُدير الحكم حازم الصوفي مباراة بيت لاهيا والرباط التي ستقام على ملعب اليرموك بمدينة غزة، وسيساعده على الخطوط محمود أبو حصيرة ومحمود أبو زر، وأدم حسان رابعاً.

وسيقود الحكم عبد السلام أبو سليسل مباراة الزيتون والأمل في دوري الدرجة الثانية، التي ستُلعب على ملعب ملعب رفح البلدي، على أن يُساعده الحكمين محمد بدر وفايز أبو عشيبة، وإبراهيم الدعالسة رابعاً.