مطلوب محاضرين للعمل بجامعة الأقصى

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأقصى تعلن فيه عن حاجتها لأكاديميين للعمل كمحاضرين متفرغين بالجامعة .
التخصصات المطلوبة
أولا ً : كلية العلوم الطبية
- قسم العلوم الطبية المخبرية / التخصص الدقيق ( علم التشريح ووظائف الأعضاء - علم الأمراض - كيمياء حيوية - علم الدم ) / الدرجة العلمية ( دكتوراه).
- قسم التمريض / التخصص الدقيق ( تمريض أطفال - تمريض وبائيات - تمريض باطنة - تمريض جراحة - تمريض نساء وولادة - تغذية ) / الدرجة العلمية ( دكتوراه) .
ثانياً : كلية الفنون الجميل
- قسم الديكور والتصميم الداخلي / التخصص الدقيق ( هندسة معمارية - تصميم داخلي ) / الدرجة العلمية ( دكتوراه) .
- قسم التربية الفنية / التخصص الدقيق ( تربية فنية - فنون أعمال خشبية ) / الدرجة العلمية ( دكتوراه) .
- قسم الفنون التشكيلية / التصميم الجرافيكي / التخصص الدقيق ( تصوير - تصميم جرافيكي – وسائط متعددة) / الدرجة العلمية ( ماجستير - دكتوراه) .
ثالثاً : كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم علوم الحاسوب والمعلومات / التخصص الدقيق ( تكنولوجيا المعلومات - الويب والموبايل / تكنولوجيا المعلومات - الوسائط المتعددة ) / الدرجة العلمية ( دكتوراه) .
شروط التسجيل
- أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية المشار إليها في الإعلان من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- اجتياز امتحانات ومقابلات الوظيفة التي تعلن عنها الجامعة.
- يفضل من لديه أبحاث منشورة في مجلات محكمة في مجال تخصصه الدقيق.
- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس الجامعي.
- يفضل أن يكون حاصلاً على دورات تدريبية في مجال التخصص.
الأوراق المطلوبة:
- صور عن جميع الشهادات العلمية.
- شهادة المعادلة للدرجات العلمية.
- سيرة ذاتية.
- صور عن الخبرات العملية.
صور عن الدورات التدريبية.
صورة شخصية واحدة.
طريقة التسجيل:
- تقدم الطلبات في دائرة شئون الموظفين بغزة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 21/03/2022م وحتى نهاية داوم يوم الخميس الموافق 31/03/2022م.