مطلوب محاضرين للعمل بجامعة الأقصى

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأقصى تعلن فيه عن حاجتها لأكاديميين للعمل كمحاضرين متفرغين بالجامعة .

التخصصات المطلوبة

أولا ً : كلية العلوم الطبية

- قسم العلوم الطبية المخبرية / التخصص الدقيق ( علم التشريح ووظائف الأعضاء - علم الأمراض - كيمياء حيوية - علم الدم ) / الدرجة العلمية ( دكتوراه).

- قسم التمريض / التخصص الدقيق ( تمريض أطفال - تمريض وبائيات - تمريض باطنة - تمريض جراحة - تمريض نساء وولادة - تغذية ) / الدرجة العلمية ( دكتوراه) .

ثانياً : كلية الفنون الجميل

- قسم الديكور والتصميم الداخلي / التخصص الدقيق ( هندسة معمارية - تصميم داخلي ) / الدرجة العلمية ( دكتوراه) .

- قسم التربية الفنية / التخصص الدقيق ( تربية فنية - فنون أعمال خشبية ) / الدرجة العلمية ( دكتوراه) .

- قسم الفنون التشكيلية / التصميم الجرافيكي / التخصص الدقيق ( تصوير - تصميم جرافيكي – وسائط متعددة) / الدرجة العلمية ( ماجستير - دكتوراه) .

ثالثاً : كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

قسم علوم الحاسوب والمعلومات / التخصص الدقيق ( تكنولوجيا المعلومات - الويب والموبايل / تكنولوجيا المعلومات - الوسائط المتعددة ) / الدرجة العلمية ( دكتوراه) .

شروط التسجيل

- أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية المشار إليها في الإعلان من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- اجتياز امتحانات ومقابلات الوظيفة التي تعلن عنها الجامعة.

- يفضل من لديه أبحاث منشورة في مجلات محكمة في مجال تخصصه الدقيق.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس الجامعي.

- يفضل أن يكون حاصلاً على دورات تدريبية في مجال التخصص.

الأوراق المطلوبة:

- صور عن جميع الشهادات العلمية.

- شهادة المعادلة للدرجات العلمية.

- سيرة ذاتية.

- صور عن الخبرات العملية.

صور عن الدورات التدريبية.

صورة شخصية واحدة.

طريقة التسجيل:

- تقدم الطلبات في دائرة شئون الموظفين بغزة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 21/03/2022م وحتى نهاية داوم يوم الخميس الموافق 31/03/2022م.