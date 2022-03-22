فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المرور بغزة: حالة وفاة و9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الفلسطينيون يجتمعون على صعيد واحد، رغم أنف الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

غزة.. حالتا وفاة و61 إصابة جديدة بـ"كورونا"

في "يوم الأم" تطير الفلسطينية "حماد" بقلبها إلى "مقابر الأرقام"

دفعة جديدة من معتمري غزة تغادر عبر معبر رفح

الأسرى الإداريون يُقاطعون (محاكم) الاحتلال لليوم 81 على التوالي

الأمل يتطلع لحسم الصعود وبيت لاهيا لاستعادة التوازن والاقتراب من التأهل

حقوقي: السلطة تصعد من اعتقالاتها السياسية في الضفة

هنية: الشيخ ياسين سطّر بحياته واستشهاده ملحمة جهادية

إعلان تيك توك داخلي

مطلوب محاضرين للعمل بجامعة الأقصى

22 مارس 2022 . الساعة 09:37 بتوقيت القدس
...

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأقصى تعلن فيه عن حاجتها لأكاديميين للعمل كمحاضرين متفرغين بالجامعة .

التخصصات المطلوبة 

أولا ً :   كلية العلوم الطبية

- قسم العلوم الطبية المخبرية / التخصص الدقيق ( علم التشريح ووظائف الأعضاء - علم الأمراض - كيمياء حيوية - علم الدم ) / الدرجة العلمية ( دكتوراه).

- قسم التمريض / التخصص الدقيق (   تمريض أطفال - تمريض وبائيات - تمريض باطنة - تمريض جراحة - تمريض نساء وولادة - تغذية ) / الدرجة العلمية ( دكتوراه) .

ثانياً : كلية الفنون الجميل

-  قسم الديكور والتصميم الداخلي / التخصص الدقيق ( هندسة معمارية - تصميم داخلي ) / الدرجة العلمية ( دكتوراه) .

- قسم التربية الفنية / التخصص الدقيق (   تربية فنية - فنون أعمال خشبية ) / الدرجة العلمية ( دكتوراه) .

- قسم الفنون التشكيلية / التصميم الجرافيكي / التخصص الدقيق ( تصوير - تصميم جرافيكي – وسائط متعددة) / الدرجة العلمية ( ماجستير -  دكتوراه) .

ثالثاً :    كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

قسم علوم الحاسوب والمعلومات / التخصص الدقيق ( تكنولوجيا المعلومات - الويب والموبايل / تكنولوجيا المعلومات - الوسائط المتعددة )  / الدرجة العلمية (  دكتوراه) .

شروط التسجيل 

- أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية المشار إليها في الإعلان من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- اجتياز امتحانات ومقابلات الوظيفة التي تعلن عنها الجامعة.

- يفضل من لديه أبحاث منشورة في مجلات محكمة في مجال تخصصه الدقيق.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس الجامعي.

- يفضل أن يكون حاصلاً على دورات تدريبية في مجال التخصص.

الأوراق المطلوبة:

- صور عن جميع الشهادات العلمية.

- شهادة المعادلة للدرجات العلمية.

- سيرة ذاتية.

- صور عن الخبرات العملية.

صور عن الدورات التدريبية.

صورة شخصية واحدة.

طريقة التسجيل:

- تقدم الطلبات في دائرة شئون الموظفين بغزة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 21/03/2022م وحتى نهاية داوم يوم الخميس الموافق 31/03/2022م.

إعلان فيسبوك داخلي
#توظيف #وظيفة #شاغر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة