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الاعتداء الثاني خلال ساعات

بالفيديو عناصر ميليشا "بارئيل" يعتدون على فلسطينيين في النقب

21 مارس 2022 . الساعة 21:37 بتوقيت القدس
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ميليشيا بارئيل الصهيونية تعتدي على الفلسطينيين في النقب

اعتدت عناصر ميليشيا "بارئيل" المتطرفة، مساء اليوم الاثنين، على فلسطينيين قرب قرية بيرهداج بالنقب المحتل، ليكون هذا الاعتداء الثاني من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.

وقال مؤسس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها عامر الهزيل، إنّ 3 مركبات تحمل مجموعة من المستوطنين المتطرفين هاجموا الفلسطينيين في منطقة مجاورة لقرية بيرهداج.

وأوضح الهزيل في تصريح لموقع "الجرمق الإخباري"، أنّ عناصر الميليشيا ادّعوا أنهم عناصر من شرطة الاحتلال، وتابع أنهم كانوا مُلثّمين ويرتدون ملابس الجيش،وكان الشُّبان قد كشفوا بأنّ هؤلاء العناصر ليسوا من شرطة الاحتلال.

وأضاف، "وقع ِصدام بين الميليشيا والشبان لكن لم يتأذّى أحد من الشبان لأنهم توحّدوا وتكاتفوا في المنطقة في سبيل ردع هذه الميليشيا.. عناصر الميليشيا خافوا وفرُّوا هاربين عندما تجمع الشبان".

ومساء أمس الأحد، تعرّض صلاح أبو زايد لاعتداء من قِبل ميليشيا "بارئيل"، في أول اعتداء للميليشيا المُتطرّفة، التي شكّلها المستوطنون قبل أيام في النقب المُحتل، بدعمٍ من شرطة الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شرطة الاحتلال #النقب المحتل #ميليشيا بارئيل

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