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بالصور شباب رفح يتعادل مع شباب الخليل ويقترب من نصف نهائي "القدس والكرامة"

21 مارس 2022 . الساعة 21:22 بتوقيت القدس
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جانب من مباراة فريقي شباب رفح وشباب الخليل مساء اليوم

فرض شباب رفح، مساء اليوم، التعادل على شباب الخليل بهدف لمثله ضمن مباريات بطولة القدس والكرامة، في اللقاء الذي احتضنه استاد هواري بو مدين في دورا جنوب الخليل.

وتعقدت أمور شباب الخليل في بلوغ الدور نصف النهائي من البطولة بعد خسارته في اللقاء السابق أمام الوحدات الأردني بثلاثية نظيفة ليتذيل المجموعة بنقطة وحيدة، أما رفح ففرصته أفضل بمرافقة الوحدات للدور نصف النهائي حيث إن التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين ستؤهله.

وأنهى شباب الخليل الشوط الأول لصالحه بهدف تحقق في الدقيقة الـ39 بعد عرضية ملعوبة من تامر صيام فشل دفاع رفح في إبعادها لتصل إلى عدي خروب الذي سدد الكرة قوية من داخل صندوق الجزاء على يمين الحارس في الشباك الرفحية.

واستطاع شباب رفح معادلة النتيجة في الدقيقة الـ76 بصورة جميلة من كرة ثابتة من مسافة بعيدة، سددها النجم سعيد السباخي صاروخية فشل الحارس رامي حمادة في التصدي لها.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#شباب رفح #شباب الخليل

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