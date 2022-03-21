فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إعلام الاحتلال: الملك الأردني سيزور رام الله لمنع تصعيد محتمل في رمضان

"#الياسين18".. حملة تغريد في ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين

شباب رفح يتعادل مع شباب الخليل ويقترب من نصف نهائي "القدس والكرامة"

ناصر الدين: شعبنا قادر على الدفاع عن القدس والمقاومة تقف بالمرصاد

خدمات البريج يتغلب على غزة الرياضي في دوري السلة

إعلام الاحتلال: لقاء ثلاثي يجمع السيسي وابن زايد وبينيت

بحرية الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين بخان يونس ورفح

بالفيديو| عناصر ميليشا "بارئيل" يعتدون على فلسطينيين في النقب

"لجنة الطوارئ" تدعو لإسناد الأسرى مع اقتراب معركة الإضراب

المصري: العنصرية شقيقة الصهيونية ولا مستقبل للاحتلال في فلسطين

إعلان تيك توك داخلي

ناصر الدين: شعبنا قادر على الدفاع عن القدس والمقاومة تقف بالمرصاد

21 مارس 2022 . الساعة 21:15 بتوقيت القدس
...

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين، أن الشعب الفلسطيني قادر على الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.

 وشدد ناصر الدين، في تصريحات لقناة الأقصى، مساء اليوم، على أن الاحتلال لن يستطيع تمرير مخططاته بحق القدس والمسجد الأقصى، ما دامت المقاومة تقف له بالمرصاد.

 وأوضح أن شعبنا سيبقى يقاوم الاحتلال الذي يخشى من تصاعد وتيرة العمليات البطولية في مدينة القدس المحتلة.

ووجه ناصر الدين التحية لأهل القدس الذين سطر صمودهم ومواجهتهم لمخططات الاحتلال، إلهاماً لكل الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاحتلال متخوف من مواجهة مرتقبة بالقدس خلال شهر رمضان.

 وأضاف أن معركة "سيف القدس" أثبتت عجز الاحتلال عن تمرير مخططاته بحق المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وجدد دعوة الفلسطينيين لشد الرحال للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان الفضيل.

ويتخوف قادة الاحتلال من أن يكون شهر رمضان فرصة للمقاومة بأن تعود إلى الواجهة وأن تعيد الكرة مرة ثانية كما حصل في سيف القدس.

وتعمل الجمعيات الاستيطانية المتطرفة على تعبئة عناصرها وحشدهم للهجمة الكبرى على المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المقبل، الذي يتزامن مع نيسان العبري ويتخلله خمس مناسبات وأعياد لليهود.

ويستغل المستوطنون الاحتفال بما يسمى السبت العظيم، ويوم الهجرة العالية، وعيد الفصح الذي يستمر لسبعة أيام، ويوم صيام البكر، ويوم هشوا، لتنفيذ مخططاتهم في المسجد الأقصى.

 ومع بداية شهر رمضان المقبل سيحاول المستوطنون اقتحام الأقصى، وتدنيسه بشكل مكثف.

 ويعتبر ما يسمى السبت العظيم، الخطوة الأولى للمستوطنين تجاه الأقصى، وسيتعاملون معه على أنه اختبار ليقظة المسلمين ورد فعلهم على اقتحام المسجد.

 وحسب المخططات الصهيونية فإن الهجمة الثانية المتوقعة على المسجد الأقصى في رمضان ستكون في ما يسمى يوم الهجرة العالية، الذي يوافق 11/4/2022، ويعد وقود هجرة اليهود إلى فلسطين ويستغله الاحتلال لشحن المستوطنين من أجل اقتحام الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#المسجد الأقصى #القدس #رمضان #حركة حماس #المستوطنين #سيف القدس #هارون ناصر الدين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة