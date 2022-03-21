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تفعيل رابط المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع

21 مارس 2022 . الساعة 20:48 بتوقيت القدس
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نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الرابط الخاص بفحص الأسماء المستفيدة من منحة الـ 100 دولار القطرية، للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مساء اليوم، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر مارس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الثلاثاء.

وأوضح  العمادي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الالكتروني.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #المنحة القطرية #محمد العمادي #أسر متعففة

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