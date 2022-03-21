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بالصور "#الياسين18".. حملة تغريد في ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين

21 مارس 2022 . الساعة 20:01 بتوقيت القدس
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جانب من مشاركة النشطاء في حملة التغريد

غرد مئات النشطاء، مساء اليوم الإثنين، على منصات التواصل الاجتماعي، لإحياء ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الثاني والعشرين من مارس/ آذار 2004.

وجاءت حملة التغريد التي أطلقتها مؤسسة (أحمد ياسين الدولية) من منزل الشيخ أحمد ياسين في حي الصبرة بمدينة غزة، مساء اليوم، ضمن فعاليات (أيام الياسين.. ذكرى وذاكرة)، إحياءً للذكرى الـ18 لاستشهاد الشيخ أحمد ياسين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعاد النشطاء التغريد بالمقولات الخالدة للشيخ أحمد ياسين، واستذكروا محطات الشيخ الجهادية، ودوره في مقارعة الاحتلال.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#حركة حماس #الشيخ أحمد ياسين

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