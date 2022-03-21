مئات المنظمات الدولية والأكاديميين يطالبون بفرض عقوبات على كيان الاحتلال

طالبت 67 منظمة دولية وشبكة حقوقية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، و279 أكاديميا وباحثا من 45 دولة حول العالم، الأمم المتحدة والدول الغربية بفرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لاحتلالها الأراضي الفلسطينية وفرض نظام الفصل العنصري.

وقال الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد رمزي عودة، في بيان صدر، اليوم الإثنين، لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الابرتهايد، إن هذا البيان يعبر عن الضمير العالمي المساند لعدالة مطالب الشعب الفلسطيني، مستنكرا قيام الدول الغربية بالكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية مقارنة بالأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أنه سيتم رفع هذا البيان إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، التي ستتناول موضوع الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة على الشعب الفلسطيني، كما سيتم إرساله لممثليات الاتحاد الأوروبي والسفارات والممثليات العاملة في دولة فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين