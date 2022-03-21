فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"#الياسين18".. حملة تغريد في ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين

"لجنة الطوارئ" تدعو لإسناد الأسرى مع اقتراب معركة الإضراب

المصري: العنصرية شقيقة الصهيونية ولا مستقبل للاحتلال في فلسطين

لجنة الطوارئ الحكومية تؤكد استمرار متابعة الأسعار بغزة

مئات المنظمات الدولية والأكاديميين يطالبون بفرض عقوبات على كيان الاحتلال

تسريب عقار جديد للمستوطنين في "سلوان"

بينيت يصل القاهرة لإجراء محادثات مع السيسي

الصين.. سقوط طائرة ركاب تقل 132 شخصا

حظر "فيسبوك" و"إنستغرام" في روسيا بتهمة "التطرّف"

أبو كويك: الاعتقالات والاغتيالات لن تضعف المد الجماهيري المقاوم

إعلان تيك توك داخلي

مئات المنظمات الدولية والأكاديميين يطالبون بفرض عقوبات على كيان الاحتلال

21 مارس 2022 . الساعة 19:26 بتوقيت القدس
...
تصاعد الحملات المطالبة بفرض عقوبات على كيان الاحتلال (صورة توضيحية)

طالبت 67 منظمة دولية وشبكة حقوقية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، و279 أكاديميا وباحثا من 45 دولة حول العالم، الأمم المتحدة والدول الغربية بفرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لاحتلالها الأراضي الفلسطينية وفرض نظام الفصل العنصري.

وقال الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد رمزي عودة، في بيان صدر، اليوم الإثنين، لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الابرتهايد، إن هذا البيان يعبر عن الضمير العالمي المساند لعدالة مطالب الشعب الفلسطيني، مستنكرا قيام الدول الغربية بالكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية مقارنة بالأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أنه سيتم رفع هذا البيان إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، التي ستتناول موضوع الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة على الشعب الفلسطيني، كما سيتم إرساله لممثليات الاتحاد الأوروبي والسفارات والممثليات العاملة في دولة فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الأمم المتحدة #منظمات دولية #الاحتلال الإسرائيلي #فرض عقوبات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة