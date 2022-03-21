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أبو كويك: الاعتقالات والاغتيالات لن تضعف المد الجماهيري المقاوم

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أبو كويك: الاعتقالات والاغتيالات لن تضعف المد الجماهيري المقاوم

21 مارس 2022 . الساعة 19:04 بتوقيت القدس
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أكد القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، اليوم الإثنين، أن الاعتقالات والاغتيالات وأساليب الترهيب الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال، لن تضعف المد الجماهيري المقاوم لدى الشعب الفلسطيني، ولن توهن إرادتهم في كنس الاحتلال ومحاربة الفساد والمفسدين.

وقال أبو كويك، في تصريح صحفي، "إن اعتقال القيادات الشعبية والطلبة المحسوبين على الكتلة الإسلامية والمرشحين للانتخابات جريمة نكراء تضاف إلى جرائم الاحتلال".

وأوضح أن ممارسات الاحتلال لن تزيد شعبنا إلا صلابة وقوة والتفافاً حول القيادات الوطنية الشريفة، والمرشحين الشرفاء الأكفّاء.

واعتبر أن الاعتقالات والملاحقات بمثابة ترهيب وتخويف، ومحاولة إخلاء الساحة من الشرفاء.

 وأكد القيادي في حماس أن شعبنا بات أكثر وعيا ونضوجا، وفهما لما يحاك ضدنا وضد حقوقنا وحريتنا وقضايانا المقدسة.

وأشار الى أن اعتقال المرشحين للمجالس البلدية كما جرى إسلام الطويل رئيس قائمة البيرة تجمعنا، تدخل سافر بالانتخابات، وتعطيل ممنهج لها.

وشنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت القيادي في حركة حماس شاكر عمارة ورئيس قائمة "البيرة تجمعنا" لانتخابات الهيئات المحلية، إسلام الطويل.

ورشّحت حماس عمارة في قائمتها "القدس موعدنا" لانتخابات المجلس التشريعي التي كانت مقررة في 2021.

كما داهمت قوة خاصة من جيش الاحتلال عمارة سكنية في منطقة بيرزيت فجر اليوم، واعتقلت عددًا من نشطاء الكتلة الإسلامية، وهم منسق الكتلة الإسلامية الطالب نادر عويضات، وحمزة زلوم، ومحمد قاسم، ويحيى القاروط.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #حركة حماس #الضفة الغربية #حسين أبو كويك

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