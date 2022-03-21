فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"لجنة الطوارئ" تدعو لإسناد الأسرى مع اقتراب معركة الإضراب

لجنة الطوارئ الحكومية تؤكد استمرار متابعة الأسعار بغزة

تسريب عقار جديد للمستوطنين في "سلوان"

بينيت يصل القاهرة لإجراء محادثات مع السيسي

الصين.. سقوط طائرة ركاب تقل 132 شخصا

حظر "فيسبوك" و"إنستغرام" في روسيا بتهمة "التطرّف"

أبو كويك: الاعتقالات والاغتيالات لن تضعف المد الجماهيري المقاوم

رئيس البرلمان العربي ينتقد المعايير المزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية

البرغوثي لـ"فلسطين أون لاين": لن يتوقف نضال شعبنا حتى يعيش الأسرى بحرية

هنية يهاتف قيادي لبناني معزيا بوفاة الدكتور عبد الله الحلاق

إعلان تيك توك داخلي

لجنة الطوارئ الحكومية تؤكد استمرار متابعة الأسعار بغزة

21 مارس 2022 . الساعة 18:56 بتوقيت القدس
...
جانب من اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية

أكدت لجنة الطوارئ الحكومية الخاصة بمتابعة الأسعار، اليوم الإثنين، استمرارها في متابعة ومراقبة الأسواق والمستجدات المتعلقة بالمخزون السلعي والامن الغذائي للمستهلك في قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة التي ترأسها وزارة الاقتصاد الوطني، وتضم مباحث التموين والمكتب الاعلامي الحكومي ووزارة الزراعة، أن الطواقم كثفت من الجولات التفتيشية والرقابية خلال الفترة الماضية وما زالت.

وأكدت أنها أصدرت نشرة استرشاديه بأسعار السلع الاساسية ولاقت ارتياحا كبيرا من قبل المواطنين، وأنها أحالت عدداً من التجار للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم لعدم التزامهم بالتسعيرة المحددة.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستصدر قائمة سعرية تشمل أسعار السلع التموينية الخاصة بشهر رمضان المبارك وأسعار مواد البناء وأسعار التمور.

ودعت اللجنة لعدم التعاطي مع أي اشاعات ومعلومات مغلوطة والرجوع للوزارة للتأكد من صحة الأخبار المتعلقة بأسعار السلع.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #وزارة الاقتصاد #وزارة الزراعة #مباحث التموين #الإعلام الحكومي #أسعار السلع #لجنة الطوارئ

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة