لجنة الطوارئ الحكومية تؤكد استمرار متابعة الأسعار بغزة

أكدت لجنة الطوارئ الحكومية الخاصة بمتابعة الأسعار، اليوم الإثنين، استمرارها في متابعة ومراقبة الأسواق والمستجدات المتعلقة بالمخزون السلعي والامن الغذائي للمستهلك في قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة التي ترأسها وزارة الاقتصاد الوطني، وتضم مباحث التموين والمكتب الاعلامي الحكومي ووزارة الزراعة، أن الطواقم كثفت من الجولات التفتيشية والرقابية خلال الفترة الماضية وما زالت.

وأكدت أنها أصدرت نشرة استرشاديه بأسعار السلع الاساسية ولاقت ارتياحا كبيرا من قبل المواطنين، وأنها أحالت عدداً من التجار للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم لعدم التزامهم بالتسعيرة المحددة.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستصدر قائمة سعرية تشمل أسعار السلع التموينية الخاصة بشهر رمضان المبارك وأسعار مواد البناء وأسعار التمور.

ودعت اللجنة لعدم التعاطي مع أي اشاعات ومعلومات مغلوطة والرجوع للوزارة للتأكد من صحة الأخبار المتعلقة بأسعار السلع.

المصدر / فلسطين أون لاين