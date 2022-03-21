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بينيت يصل القاهرة لإجراء محادثات مع السيسي

21 مارس 2022 . الساعة 18:40 بتوقيت القدس
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وصل رئيس حكومة الاحتلال، نفالي بينيت، مساء اليوم، الإثنين، إلى العاصمة المصرية، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، لعقد لقاء مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، هو الثاني خلال ستة أشهر.

وتأتي هذه الزيارة بعيد إعلان مكتب بينيت، يوم الأربعاء الماضي، عن الاتفاق مع الرئيس المصري على تسيير خط طيران مباشر بين (تل أبيب) وشرم الشيخ، وذلك ابتداءً من "عيد الفصح" (اليهودي) خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وكان بينيت قد التقى بالسيسي في أيلول/ سبتمبر الماضي، في اجتماع عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وذكر بيان لحكومة الاحتلال، الأربعاء الماضي، أن (إسرائيل) ومصر اتفقتا على توسيع الرحلات الجوية المباشرة التي يتم تسييرها بين البلدين، وتدشين خط جديد ينطلق من مطار (بن غوريون) الدولي في (تل أبيب) إلى مدينة شرم الشيخ.

وأفاد البيان بأن التباحث بشأن الموضوع جرى خلال اللقاء الي عُقد في مدينة شرم الشيخ، بين بينيت والسيسي، وبعد استكمال عمل جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع مجلس الأمن القومي وغيرها من الجهات الحكومية بمصر، بهدف إعداد مسار حراسة يسمح بتشغيل خط الطيران.

المصدر / وكالات
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#القاهرة #حكومة الاحتلال #الرئيس المصري

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