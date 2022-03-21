حظر "فيسبوك" و"إنستغرام" في روسيا بتهمة "التطرّف"

حظرت محكمة روسية في العاصمة موسكو، اليوم الإثنين، موقعَي "فيسبوك" و"إنستغرام"، للتواصل الاجتماعي، معتبرة أنهما يقومان بأنشطة "متطرفة"، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

وقالت المحكمة في رسالة عبر تطبيق "تلغرام": "قبلت المحكمة الدعوى التي رفعها النائب الأول للمدعي العام ضد شركة Meta Platforms Inc القابضة بشأن حظر أنشطتها على الأراضي الروسية".

وأضافت المحكمة أن موقعي التواصل الاجتماعي التابعين لشركة "ميتا"؛ "محظوران بسبب ممارسة أنشطة متطرفة".

و"ميتا" الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، ولا يتأثر تطبيق المراسلة واتسآب المملوك أيضًا من الشركة بهذا الإجراء لأن المحكمة ارتأت بأنه لا يستخدم كوسيلة "لنشر معلومات للجمهور".

وطالبت أجهزة الأمن الروسية FSB في وقت سابق الإثنين بفرض حظر "فوري" على فيسبوك وإنستغرام بتهمة القيام بأنشطة "موجهة ضد روسيا وقواتها المسلحة".

وفي 11 آذار/ مارس طلب مكتب المدعي العام الروسي تصنيف ميتا على أنها منظمة "متطرفة" وهو إجراء يمهد الطريق لحظر جميع أنشطتها في روسيا.

وجاء هذا الطلب في أعقاب قرار الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام بتخفيف قواعدها بشأن الرسائل العنيفة ضد الجيش والقادة الروس على خلفية العملية العسكرية التي تشنها موسكو في أوكرانيا.

وتم حظر إنستغرام وفيسبوك وتويتر في روسيا حيث يتعذر الوصول إليها ما لم تستخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN).

ومنذ بدء التدخل الروسي في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، شددت الحكومة الروسية إلى حد كبير رقابتها للمعلومات المنشورة على الإنترنت، وهي واحدة من المساحات الأخيرة لحرية التعبير في البلاد.

المصدر / وكالات