البرغوثي لـ"فلسطين أون لاين": لن يتوقف نضال شعبنا حتى يعيش الأسرى بحرية

أكد مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية، أن نضال الشعب الفلسطيني مستمر حتى تحرير الأسرى من سجون الاحتلال، داعياً إلى ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود لإسناد الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال لدعم نضالهم الوطني والبطولي.

وقال البرغوثي في حديث لـ"فلسطين أون لاين": "الأسرى سيخوضون إضراباً عن الطعام لمواجهة إجراءات الاحتلال وعلى الكل الفلسطيني مساندتهم ودعمهم"، مشيراً إلى أنه يتم تنسيق الجهود مع لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.

وشدد على "ضرورة دعم جهود ونضال أسرانا وأسيراتنا بشكل موحد في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة وفي الداخل المحتل وفي الخارج كي نكون معاً سندا لأسرانا".

وأضاف: "لن يتوقف نضال الأسرى ولا شعبنا حتى ينال الأسرى حريتهم ويعيشوا بين شعبهم".

يذكر أن الأسرى قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام في 25 من مارس/ آذار الجاري، لتحقيق جملة من المطالب الحياتية، التي حاولت إدارة السّجن المساس بها خلال الفترة الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين