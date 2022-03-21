رئيس البرلمان العربي ينتقد المعايير المزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية

انتقد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي المعايير المزدوجة في التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية، مطالبا بوجود معايير عالمية موحدة في التعامل مع كافة القضايا لتحقيق العدالة الدولية.

وقال العسومي، في كلمته أمام الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة بالي في أندونيسيا، "لقد انتفض العالم خلال الفترة القليلة الماضية بسبب التطورات الجارية على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، ونحن بالطبع لسنا مع انتهاك سيادة أي دولة أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال، لكننا نود التأكيد على أن هناك شعبا يتعرض لأبغض أشكال الاحتلال على مدار سبعة عقود مضت، هو الشعب الفلسطيني، ولم يُحرك العالم ساكنا من أجل إنهاء معاناة هذا الشعب وإقامة دولته المستقلة".

وأضاف العسومي أن "التعامل الدولي مع قضية الشعب الفلسطيني ومع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، يمثل نموذجا صارخا لازدواجية المعايير، في حين أن الإنسانية يجب أن تكون واحدة في جميع الأزمنة والأمكنة ومع جميع الشعوب".

وتابع: "ما نطالب به هو أن تكون هناك معايير عالمية موحدة لتحقيق العدالة الدولية التي ننشدها جميعا".

المصدر / فلسطين أون لاين