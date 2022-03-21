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هنية يهاتف قيادي لبناني معزيا بوفاة الدكتور عبد الله الحلاق

21 مارس 2022 . الساعة 17:05 بتوقيت القدس
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أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع جمال خطاب أمين عام الحركة الإسلامية المجاهدة في لبنان، وقدم له التعازي بوفاة الدكتور عبد الله الحلاق رئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية في مخيمات لبنان.

واستعرض هنية، سيرة الراحل الحلاق، وثبات مواقفه الجهادية، وتمسكه بحقوق الشعب الفلسطيني في المقاومة وفي العودة لكل أرض فلسطين التاريخية.

وأكد رئيس المكتب السياسي وقوف الحركة إلى جانب عائلة الفقيد وحركته ومحبيه في هذا المصاب، وقال "نحن على يقين أنهم سيواصلون الدرب والطريق."

كما هاتف هنية، أسرة الحلاق، وقدم لها التعازي بوفاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#لبنان #حركة حماس #إسماعيل هنية #الحركة الإسلامية المجاهدة

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