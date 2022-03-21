الكشف عن اعتداءات خطيرة ضد المقدسيين نفذتها عصابة استيطانية

كشف موقع "ماينت" العبري، عن اعتقال أفراد عصابة أفرادها مستوطنون في القدس المحتلة، خططوا لتنفيذ أعمال عدائية بحق الفلسطينيين في المدينة، وكانت إحدى أهداف هذه العصابة الاعتداء على الفلسطينيين لدوافع عنصرية.

ويذكر "ماينت" في تقرير ترجمه موقع "الجرمق الإخباري"، اليوم الإثنين، أن أفراد هذه العصابة، نفذوا اعتداءات عدوانية، ومن ضمن الاعتداءات التي نفذها أفراد هذه العصابة، إطلاق نار وإحداث أضرار، وإحراق محال تجارية وغيرها.

ويوضح الموقع، أن أفراد هذه العصابة، نفذوا اعتداءين خطيرين في القدس، خلال الشهر ونصف الشهر الأخير، حيث أطلقوا النار باتجاه حافلة، والحادث الثاني هو إحراق محل تجاري.

ويفيد أنه ومع تقدم التحقيق، مع أفراد هذه العصابة، التي أُلقي القبض عليها، اكتُشف أن من وقف خلف تلك الاعتداءات، هم أفراد هذه العصابة، التي تشكلت بهدف الانتقام من الفلسطينيين، في مدينة القدس، بعد اعترافهم بهذا خلال التحقيقات التي أجريت معهم.

وجاء في تفاصيل الاعتداءين، أن أفراد العصابة أحرقوا محلًا تجاريًا في أحد الأحياء في القدس، وفي تفاصيل إطلاق النار على الحافلة، فقد صعد المشتبهون في خط رقم 59، وعندما وصلت الحافلة إلى المحطة المطلوبة، نزلوا منها، لكن أحد أفراد هذه العصابة حاول فتح باب الحافلة بالقوة، بعد أن أغلقه السائق، فيما مشتبه آخر أخرج مسدسه، وصوبه نحو السائق من الخارج، حيث كان باب الحافلة مغلقًا، ثم أطلق عدة عيارات نارية، لكنها لم تصب السائق، بل سببت اضرارًا جسيمة لباب الحافلة، بعد هذا هرب المشتبه وسلم السلاح لمشتبه آخر، والأخير خبأ السلاح في إحدى البنايات.

كما يشير الموقع إلى أن أفراد هذه العصابة، نفذت اعتداءات عدوانية أخرى، لم تكشف عنها شرطة الاحتلال حتى الآن، وما زالت تحقق في حيثياتها وتفاصيلها.

المصدر / فلسطين أون لاين