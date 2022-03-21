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الإفراج عن جبارين من أم الفحم بعد قضائه 4 سنوات الأسر

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الإفراج عن جبارين من أم الفحم بعد قضائه 4 سنوات الأسر

21 مارس 2022 . الساعة 16:34 بتوقيت القدس
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أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، عن الأسير محمد جبارين (24 عامًا)، من مدينة أم الفحم في أراضي الـ48، بعد قضاء أكثر من أربع سنوات داخل سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال جبارين في يناير 2018 بعد اعتقال شقيقه مهدي في أيلول 2017 حيث وجهت لهما تهمًا أمنية، من بينها التخطيط لتنفيذ عملية فدائية في المسجد الأقصى.

واستقبل عدد من الأهالي والأصدقاء الأسير المحرر أمام سجن "كتسيعوت" في النقب، وتوجهوا في موكب سيارات إلى حي جبارين بمدينة أم الفحم.

وجاء اعتقال الشقيقين جبارين، بعد العملية التي نفّذت في المسجد الأقصى في القدس المحتلة في تموز/ يوليو عام 2017، واستشهد فيها ثلاثة شبان من أم الفحم، في العشرينيات من أعمارهم، وقُتِل فيها اثنان من عناصر الشرطة الإسرائيلية وأصيب آخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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