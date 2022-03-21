وقفة في نابلس تطالب باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

طالب ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، وذوو الأسرى، اليوم الاثنين، المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام.

ودعا المشاركون في وقفة نظمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة نابلس، اللجنة الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

وأوضح منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس مظفر ذوقان، أن 254 شهيدا ما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم بمقابر الأرقام، و95 شهيدا آخر في ثلاجات الاحتلال، منهم ستة شهداء من نابلس.

وطالب المؤسسات الدولية، خاصة الصليب الأحمر الدولي ومجلسي الأمن الدولي وحقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة بأن يقفوا عند مسؤولياتهم بالضغط على الاحتلال؛ لإعادة جثامين الشهداء المحتجزة وبأن يتم دفنها وفقا للشريعة الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين