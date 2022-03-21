قوات الاحتلال تستهدف الصيادين بغزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين في عدة مناطق ببحر قطاع غزة.

وقالت "لجنة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية" بحق صيادي غزة: إن "زوارق الاحتلال الحربية قامت صباح اليوم بفتح، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين العاملة غرب وشمال مدينة غزة."

وأضافت: إن "زواق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر منطقة الزهراء جنوب غرب المحافظة".

ويعتبر الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.



وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين