الكتلة الإسلامية في بيرزيت: اعتقالات الاحتلال تزيدنا إصرارًا وعزيمة

أكد ممثل الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابية لحركة حماس، في جامعة بيرزيت، عمرو خليل، أن الكتلة ستبقى شوكة عصية الانكسار، رغم اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت عددا من كوادرها فجر اليوم.

وقال خليل، في تصريح وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الإثنين، إن هذه الاعتقالات لم ولن ترهبنا، بل ستبقى الكتلة صخرة صلبة تتكسر عليها كل أوهام الاحتلال.

وأضاف أن ما قامت به قوات الاحتلال من اقتحام لسكنات الطلبة واعتقال بعضهم في منطقة بيرزيت، فجر اليوم، عملا إجراميا، مطالبا المؤسسات الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها ومحاسبة المحتل الغاشم.

ولفت الانتباه إلى أن قوات الاحتلال تشن هجمة شرسة ضد مسؤولي وأبناء الكتلة الإسلامية مع قرب موعد إجراء الانتخابات الطلابية بجامعة بيرزيت، ظنا منه أن هذه الاعتقالات تضعف الكتلة.

واستدرك: "على العكس من ذلك، فإن الملاحقات تزيد من صلابة الكتلة الإسلامية ومن تمتين علاقتها مع الطلاب".

وداهمت قوة خاصة من جيش الاحتلال عمارة سكنية في منطقة بيرزيت فجر اليوم، واعتقلت عددًا من نشطاء الكتلة الإسلامية، وهم منسق الكتلة الإسلامية الطالب نادر عويضات، وحمزة زلوم، ومحمد قاسم، ويحيى القاروط.

وجميع هؤلاء أسرى محررون من سجون الاحتلال ومعتقلون سياسيون سابقون في سجون السلطة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات وكوادر من حركة حماس بينهم عناصر من الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية.

وفي ديسمبر الماضي، تلقى العشرات من كوادر الكتلة الإسلامية في بيرزيت رسائل تهديد عبر أجهزتهم المحمولة تحذرهم فيها قوات الاحتلال من مغبة المشاركة بأية فعاليات تحيى ذكرى انطلاقة حماس.

وتضمنت الرسائل تهديدات باعتقال كوادر الكتلة وتعطيل مشوارهم التعليمي وتأخير تخرجهم من الجامعة، في حال مشاركتهم بفعاليات الانطلاقة.

وترافقت التهديدات مع اعتقال قوات الاحتلال لعدد من كوادر الكتلة الإسلامية.

وتأتي انتهاكات الاحتلال هذه ضمن مساعيه للي ذراع كوادر الكتلة الإسلامية وثنيهم عن الاستمرار في عملهم الوطني والنقابي ومساعدة الطلبة في مختلف الأنشطة.

المصدر / فلسطين أون لاين