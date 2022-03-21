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آليات الاحتلال تتوغل شرق البريج

21 مارس 2022 . الساعة 13:19 بتوقيت القدس
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توغل آلية عسكرية داخل السياج الأمني المحيط بقطاع غزة (أرشيف)

توغلت عدة جرافات ودبابات تتبع للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن ست جرافات عسكرية تتبع الاحتلال، ودبابتين "ميركافا"، توغلت شرق مخيم البريج وقامت بعمليات تجريف وتخريب في المكان.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع أطلقت نيران رشاشتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق خان يونس جنوب القطاع والمحافظة الوسطى إضافة لإطلاق النار تجاه الصيادين في بحر غزة.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لاحتواء العدوان الذي تم برعاية قطرية ومصرية يوم 31 آب/أغسطس 2020، والعدوان الأخير في مايو 2021

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #توغل #آليات الاحتلال

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