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"نصف كلب ونصف كنغر".. فيديو حديث العالم

21 مارس 2022 . الساعة 13:06 بتوقيت القدس
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كلب من فصيل لابرادور

أثار مقطع فيديو قصير يتضمن كلبًا يقفز فوق السياج اهتمام العالم، بسبب الطريقة المختلفة والطريفة التي قفز بها الكلب.

ووفقًا لموقع "فليب بورد" الأمريكي، تحول مقطع الفيديو الذي نشرته صاحبة الكلب إلى تريند.

وظهر كلب من فصيلة لابرادور في الفيديو يسير عبر حقل ممتد، قبل أن يقفز مثل الكنغر فوق السياج بأمر من مربيته في إسكتلندا.

ونشرت لونا بلاكهول، مربية الكلب، مقطع الفيديو الطريف تحت تعليق: "قابلوا كانجادور، كلب لابرادور: نصف كلب ونصف كنغر".

وأضاف لونا مازحة: "في هذا الفيديو سوف ترون كلبي الرياضي يخوض سباق قفز حواجز".

ومع تحول المقطع إلى تريند، عبر البعض عن تخوفهم من أن يصاب الكلب بأذى عند قفزه فوق سياج شائكة، لكن "لونا" طمأنتهم أنها لم تكن لتدع كلبها يقفز فوق سياج غير آمنة، وأن السياج في الفيديو آمنة تمامًا.

وقالت "لونا" أنها تدرب كلبها بانتظام للقفز عند الأمر، وأنه معتاد على القيام بمثل هذه الحركات الطريفة، التي قد تبدو غريبة بالنسبة لبقية الكلاب.

 

المصدر / وكالات
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#كلب #كنغر

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