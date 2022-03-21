"العلاقات الوطنية" تدين اعتقالات الاحتلال للفلسطينيين بالضفة وتدعو للتصدي لها

أدانت دائرة العلاقات الوطنية في الضفة الغربية - حماس- حملة الاعتقالات المتصاعدة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بحق المواطنين الفلسطينيين، وعدّتها انعكاس صارخ لحقيقة الاحمواتلال القائم على فكرة استئصال الوجود الفلسطيني مادياً ومعنوياً.

وقالت في بيان صحفي، اليوم الإثنين: إن "الاحتلال يسعى إلى عزل النخب الفلسطينية من قيادات وصحفيين وطلاب عن الجماهير المتأهبة لثورة كبرى في وجه الاحتلال، وهي محاولة فاشلة".

وأشار إلى تزامن حملة الاعتقالات مع "تصاعد معركة الأسرى في سجونه، مما يؤكد على ضرورة تصدي الجماهير الفلسطينية المجاهدة لحملات الاعتقال، وتصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال ومستوطنيه في مختلف مناطق الضفة، كما يؤكد على ضرورة المشاركة الفاعلة في إسناد أسرانا في معركتهم الباسلة، خاصة مع اقتراب يوم الأرض الشاهد على ارتباط الفلسطيني بتراب وطنه المقدس، وقضاياه العظيمة".

وأضافت: "إن حملة الاعتقالات الإسرائيلية المسعورة تُجدد التأكيد على خطورة سياسة التنسيق الأمني والاعتقال السياسي، التي لا تخدم إلا الاحتلال ولا تحمي إلا مستوطنيه، ولا حل لمواجهة التغول الإسرائيلي إلا تصعيد المواجهة مع الاحتلال، والتوجه إلى انتفاضة فلسطينية شاملة تقتلع جذور هذا العدو".

المصدر / فلسطين أون لاين